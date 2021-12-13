Ростов-на-Дону, 13 декабря, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Ещё 654 жителя Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 декабря. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители инфекции выявлены в 53 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (184), Таганроге (40), Шахтах (35), Волгодонске (30), Новочеркасске (22), Неклиновском (18), Азовском и Аксайском (по 17) районах. 18,5% заразившихся — люди старше 66 лет, 13% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 184 019 жителей Ростовской области. Выздоровели 158 320 пациентов.