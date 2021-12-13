Воронеж, 13 декабря, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Воронежский концерн «Созвездие» отстранил от работы 33 сотрудников из-за отсутствия у них прививок против коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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По данным на 1 декабря вакцинацию против коронавируса прошли 80% сотрудников, при этом с 30 ноября на предприятии не было выявлено ни одного нового случая заражения. Об этом сообщает «Моё!».

»После вакцинации или представления медицинских документов о противопоказаниях отстраненные сотрудники будут допущены к работе», — прокомментировали решение об отстранении в концерне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач выпустил постановление об обязательной вакцинации для ряда категорий жителей, в том числе — для сотрудников крупных предприятий. Между тем, ранее стало известно, что Россошанский районный суд вынес решение о восстановлении на работе сотрудника местного завода «Минудобрения» — его также отстранили от работы из-за отсутствия прививки, он оспорил решение руководства в суде.