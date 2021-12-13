Москва, 13 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Число выявленных заражений коронавирусом за последние сутки в России выросло на 29 558 случаев, сообщили 13 декабря в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Днём ранее в стране 29 929 случаев заражения. Суточный прирост постепенно снижается. Всего в России с начала пандемии выявили 10 046 454 случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе.

Среди регионов по приросту новых случаев лидируют Москва (2894), Подмосковье (1999) и Санкт-Петербург (1968). Кроме них первую пятёрку формируют Краснодарский край и Самарская область.