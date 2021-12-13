Мадрид, 13 декабря, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Служба здравоохранения автономного сообщества Астурия (Sespa) начнет 15 декабря вакцинацию от COVID-19 60 000 детей, родившихся в период с 2010 по 2016 год включительно. Об этом пишет испанское издание La Razón.

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Ведомство уже начало напрямую вызывать семьи на вакцинацию, которая будет проводиться в основном во второй половине дня, чтобы облегчить поездки в пункты прививок и избежать потери школьных часов. Детей должен сопровождать родитель или законный опекун, который даст устное согласие на проведение вакцинации.

Первыми получат дозу вакцины те, кто родился в 2010, 2011 и 2012 годах — их привьют до конца декабря 2021 года. Остальные — родившиеся в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах — получат вакцину в январе 2022 года, «когда поступит больше доз», говорится в пресс-релизе регионального правительства.