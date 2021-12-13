Подгорица, 13 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Число смертей от ковида в Черногории за последние два с половиной месяца было самым высоким в ноябре, когда в результате коронавируса умерло 203 человека, сообщает институт общественного здравоохранения.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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В ноябре 2021 года по сравнению с октябрем увеличилось количество как умерших, так и новых зараженных. В частности, в ноябре было зарегистрировано 13 062 подтвержденных случая коронавируса, тогда как в октябре их было 12 811.

Количество смертей в ноябре от ковида составило — 203, в октябре от последствий заражения коронавирусом умерли 185 человек.

Что касается декабря, то число заражений и смертность за 11 дней показывает небольшой спад, отмечают в институте.