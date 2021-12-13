Тбилиси, 13 декабря, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Введение QR-кодов в Грузии не повлияло на эпидитуацию, но негативно действует на экономику страны. Об этом заявил журналистам глава Ассоциации рестораторов Грузии Котэ Габричидзе.

Фото Алексея Лобанова Ресторан

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Он сообщил, что 80 владельцев ресторана обращаются к премьер-министру республики Ираклию Гарибашвили с просьбой отменить «зелёные паспорта» и систему QR-кодов. Рестораторы отмечают, что с 1 декабря, когда была введена эта система, количество выявляемых заражений не сократилось, а темпы вакцинации не выросли.

«Многие учреждения сокращают штат сотрудников вдвое, и эти люди остаются безработными, в то время как снижение доходов предприятий приводит к снижению налогов и отчислений в бюджет», — заявил Габричидзе.

Глава ассоциации подчеркнул, что положительного эффекта от введения QR-кодов не было ни в одной из стран Европы. Он отметил, что такой режим только разделяет общество и наращивает враждебность между людьми.

Стоит отметить, что в Грузии за восемь месяцев прививочной кампании вакцинировались, по данным на 9 декабря, более 1 млн человек или 36% взрослого населения. С сентября темпы вакцинации сильно упали. Для стимулирования в стране с 1 декабря ввели ковид-паспорта, без которых запрещено посещать большинство общественных заведений.