Новосибирск, 13 декабря, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3924 пациента, в том числе 51 ребенок. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 316 человек, на ИВЛ — 54 пациента», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Новосибирской области сделано 3 159 597 тестов на коронавирус.