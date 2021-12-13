Женева, Швейцария, 13 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. По состоянию на 9 декабря новый штамм коронавируса «Омикрон» был выявлен уже в 63 странах мира. Об этом 12 декабря сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своём информационном бюллетене.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что «по состоянию на 9 декабря 2021 года случаи заражения людей этим («Омикрон») вариантом (коронавируса) были выявлены в 63 государствах всех шести регионов ВОЗ».

Также в бюллетене указывается, что новый штамм имеет преимущества перед разновидностью «Дельта» и быстрее последнего распространяется в Южной Африке.

Кроме того, добавляется, что, согласно предварительным данным, отмечается снижение эффективности существующих вакцин от COVID-19 против нового варианта SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 29 558 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.