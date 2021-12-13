Екатеринбург, 13 декабря, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявили еще 653 случая заражения коронавирусом. Из них 134 приходятся на Екатеринбург, сообщает 13 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

Phil.cdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

В регионе по-прежнему происходит снижение числа заболевших ковидом. Днем ранее было зафиксировано 658 случаев.

С начала пандемии в регионе выявили уже 188 078 носителей коронавируса. От COVID-19 оправились 162 919 свердловчан. По причине коронавирусной инфекции скончался 8861 человек.