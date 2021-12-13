Белгород, 13 декабря, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Белгородской области 13 декабря выявлено 310 новых носителей коронавируса — на 11 меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 111 пациентов, зарегистрировано девять летальных исходов. Общее количество случаев заражения инфекцией превысило 77 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Белгородской области подтверждено 77 127 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 64 739 человек, скончались от осложнений 1 635 граждан. Продолжают лечение в стационарах 1 814 пациентов, получают амбулаторную помощь 8 939 человек, на самоизоляции 28 521 белгородец.

За прошедшие сутки на вакцинацию от COVID-19 записались 1 140 жителя, всего с начала прививочной кампании подано 993 554 заявки. Полный курс вакцинации прошли 883 978 человек.