Скопье, 13 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В правящей партии Северной Македонии СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) 12 декабря прошли внутрипартийные выборы. Новым главой партии был избран Димитар Ковачевски. Ожидается, что именно он теперь займет пост премьер-министра страны после того, как Зоран Заев официально подтвердит свои заявления об отставке с поста главы СДСМ и правительства.

Naskotaska90 Зоран Заев

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Ковачевски получил поддержку 37 649 членов своей партии. Его соперник Йован Деспотовски получил 3319 голосов, 2836 голосов набрала Фросина Ременски.

Ковачевски после избрания поблагодарил Зорана Заева за управление партией в трудные времена, свержение Николы Груевски с поста президента и культивацию духа свободы и демократии в СДСМ.