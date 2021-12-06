Скопье, , 15:43 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 6 декабря выступил с заявлением для СМИ и заявил, что новое правительство будет избрано парламентом после того, как он официально покинет пост премьер-министра. Его место займет новый глава Социал-демократического союза Македонии (СДСМ), который будет избран уже 12 декабря.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев Влада на Република Македонија

Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni приводит слова Заева:

Зоран Заев «Мои дни сочтены, моя отставка будет подтверждена, когда начнется процедура выдвижения нового правительственного кабинета, то есть примерно через 20 дней. Назначения министров будут зависеть не от меня, а от нового премьер-министра, который получит мандат».

Напомним, Заев заявил об отставке с поста премьер-министра и главы партии власти, после поражения СДСМ на местных выборах 31 октября, однако этот ход позволил его партии сохранить парламентское большинство и дать новому лидеру шанс завоевать популярность в оставшиеся три года.

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