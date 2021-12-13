Москва, 13 декабря, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Работа над законопроектом о QR-кодах на транспорте будет продолжена. Об этом журналистам заявила депутат Госдумы РФ Анна Кузнецова («Единая Россия»).

Kremlin.ru Анна Кузнецова

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

«После объявления о законопроектах не секрет, что линии «Единой России» обрывались от звонков. Вопросы продолжаются до сих пор. С одной стороны, мы говорим о безопасности, а с другой — минимизировать напряжённые ситуации. Найти «золотую середину» непросто, и законопроект о транспорте сняли, потому что он не готов к тому, чтобы его рассматривать. Работа над ним будет продолжена», — сказала Кузнецова.

Что касается второго законопроекта по посещению общественных мест, то, по словам Кузнецовой, он тоже очень чувствительный: «Здесь два направления: во-первых, будет сформирована рабочая группа, и мы будем аккумулировать и учитывать все нюансы. Мы понимаем, что на 100% вопрос не разрешишь. Я предложила усилить работу по обраьной связи по этим случаям».

Она также призвала «усиливать обратную связь».