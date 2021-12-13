Москва, 13 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В России ситуация с заболеваемостью COVID-19 нестабильная и сложная. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 декабря сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Ситуация в целом нестабильная. Сложность ситуации связана с тем, что мы находимся на высоких суточных подъёмах заболеваемости», — отметила Голикова.

Кроме того, Россия входит в число 63 стран, где выявлен штамм «Омикрон», он был завезен из ЮАР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Сейчас в стране действует 212 тыс. ковидных коек, добавила вице-премьер.