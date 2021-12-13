Новосибирск, 13 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Специалисты новосибирского регионального управления Роспотребнадзора предложили на период проведения предновогодних и новогодних мероприятий приостановить работу детских развлекательных центров и комнат. Введение ограничений они связали с ростом заболеваемости детей как COVID-19, так и сезонными ОРВИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также предложено изменить условия работы круглогодичных детских оздоровительных лагерей: персонал должен иметь справки о вакцинации или о перенесённом заболевании COVID-19 в течение полугода, а все дети — протестированы на наличие новой коронавирусной инфекции.

«Эти предложения уже были обсуждены и поддержаны на заседании оперативного штаба, и я их тоже поддерживаю, — сказал губернатор региона Андрей Травников на заседании сегодня, 13 декабря. — Новые меры необходимы, но, чтобы все успели подготовиться, нужно утвердить вступление в силу этих ограничений с 20 декабря. Считаю необходимым остановить работу детских развлекательных центров и комнат в период зимних каникул, чтобы не допускать скученность детей в малых помещениях, где трудно обеспечить соблюдение мер санитарной безопасности. Это важно на фоне роста заболеваемости детей ковид-инфекцией и ОРВИ».

Глава региона поручил своему заместителю Сергею Сёмке подготовить предложения о поддержке тех предприятий и организаций, которые полностью прекратят свою работу в озвученный период.