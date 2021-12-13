Москва, 13 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте — это еще не отказ от введения «паспортов здоровья», заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

«Сигнал сильный, но населению малопонятный. А народ любит, когда снимают с должностей высоких чиновников.

Поэтому сейчас, в первую очередь, задумались члены социального блока правительства и министр транспорта Виталий Савельев.

Будет ли административное продолжение с предновогодними отставками и или это политический отскок», — задаётся вопросом политолог.

ИА REGNUM ранее сообщало, Министерство транспорта России намерено дальше прорабатывать отдельные положения законопроекта о QR-кодах о вакцинации от COVID-19 на транспорте.

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

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