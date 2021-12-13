Детройт, США, , 11:35 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:104.

Кевин Дюрант Nba.com

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на счету которого 51 очко. В составе «Детройта» форвард Кейд Каннингем набрал 26 очков.

«Бруклин» одержал 19-ю победу в 27 матчах сезона и занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА. «Детройт» потерпел 22-е поражение в 26 играх и идёт на 30-м месте.

Читайте также: «Сан-Антонио» одержал победу над «Денвером» в матче НБА