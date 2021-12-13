Москва, 13 декабря, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В случае, если США и Североатлантический альянс (НАТО) не будут реагировать на требования России о гарантиях безопасности, это может стать причиной нового витка конфронтации. Об этом 13 декабря заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Mgimo.ru Сергей Рябков

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»Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Рябков уточнил, что в данный момент Москва соблюдает односторонний мораторий в этом вопросе, однако при отсутствии прогресса в его решении может произойти новый виток конфронтации.

«То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны. Сейчас их нет, у нас действует односторонний мораторий, мы призываем к этому мораторию присоединиться НАТО и США», — добавил замглавы МИД РФ, отметив, что другая сторона уже просто не реагирует на предложения со стороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на сегодняшний день Россия направила Соединённым Штатам свыше 500 запросов с требованием возврата своей дипломатической собственности.