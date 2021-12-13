Санкт-Петербург, 13 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на временное дистанционное обучение из-за случаев COVID-19 и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) переведены учащиеся 570 классов в 178 школах города. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

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«Это 2,85% от общего количества классов в городе», — добавили в ведомстве.

Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 6161 человек (1,1% от общего количества обучающихся).

Кроме того, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыто 25 групп в 18 детских садах Петербурга.