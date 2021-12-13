Москва, 13 декабря, 2021, 10:59 — ИА Регнум. На сегодняшний день штамм коронавируса «Омикрон» выявлен у 16 жителей России, которые вернулись из ЮАР. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм «Омикрон», они все находятся под наблюдением», — сказала она во время своего выступления в Государственной думе РФ.

Также Голикова уточнила, что в России в течение недели заболеваемость COVID-19 уменьшилась на 7,3%, составив 144,95 на 100 тыс. населения.

Кроме этого, вице-премьер РФ добавила, что в пяти регионах России этот показатель растет и еще 24 субъектах также увеличилось количество госпитализаций пациентов с новым заболеванием в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафосаполучил положительный результат тестирования на коронавирус.