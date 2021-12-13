Екатеринбург, 13 декабря, 2021, 10:37 — ИА Регнум. QR-коды лучше защищены от подделок, нежели бумажные сертификаты. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук, отвечая на вопрос, в чём их преимущество перед сертификатами о вакцинации.

ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

«И на них можно выставлять актуальные сроки действия. То есть сразу видно, действующий он или нет, не нужно заниматься вычислениями. Сроки действия могут меняться и будут меняться — в зависимости от развития ситуации», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в ближайшее время рассмотрит федеральный законопроект о QR-кодах, внесённый правительством РФ. Ранее он прошёл обсуждение в регионах и был поддержан законодательными органами большинства субъектов Федерации.