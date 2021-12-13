Брянск, 13 декабря, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Брянской области 13 декабря зарегистрировано 24 летальных исхода у пациентов с COVID-19, это новый рекорд региона. Подтверждено 235 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 5202 теста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее количество выявленных носителей инфекции в Брянской области достигло 92 603 человек. Справились с заражением 86 075 жителей, в том числе 409 — выписаны за сутки. От осложнений при COVID-19 скончался 2 561 пациент.

С начала пандемии в лабораториях региона проведено 1 182 261 исследование на коронавирус.