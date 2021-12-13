Канберра, 13 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции 13 декабря, главный санитарный врач Австралии профессор Пол Келли заявил, что полученные им медицинские свидетельства доказывают, что существующие вакцины не работают против предотвращения передачи нового штамма «Омикрон» коронавируса. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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»К сожалению, сейчас очень ясно, что эффективность вакцин, первых двух доз, против передачи вируса снижается», — констатировал профессор Келли.

Профессор Келли отметил, что исследования, проведенные австралийскими учеными, показали, что эффективность существующих вакцин против распространения «Омикрона» ниже, чем их противодействие другим вариантам. В то же время он заявил, что штамм «Омикрон», по-видимому, ведет к менее тяжелому протеканию COVID-19.

«Пока мы не наблюдаем тяжелых случаев заболеваний и не знаем, существуют ли особые группы риска», — добавил он.