Екатеринбург, 13 декабря, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Уральские бизнесмены в очередной раз написали письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Предприниматели просят смягчить антиковидные меры или вовсе отменить QR-коды.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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Бизнесмены сетуют на то, что их выручка сильно сократилась. По словам предпринимателей, только отмена кодов может спасти бизнес от разорения. Предприниматели подчеркивают, что разорение приведет к уменьшению налогов в казну государства, а также к увольнению значительного числа работников.

Кроме того, владельцы заведений и предприятий просят оказать поддержку бизнесу, скованному введением QR-кодов. По их мнению, свердловские власти должны принять комплекс мер, чтобы предотвратить крах бизнеса в регионе.