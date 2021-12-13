Ванкувер, Канада, , 10:08 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Ванкувера» шайбы забросили нападающие Брок Бёзер и Элиас Петтерссон. У «Каролины» отличился форвард Мартин Нечас.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 13-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 26 очков. «Каролина» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции с 39 очками.

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