Москва, 13 декабря, 2021, 10:01 — ИА Регнум. QR-коды — это не антиковидная мера, а магистральная платформа для доминирования власти над обществом. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

ИА REGNUM QR-код

«QR-коды — это не антиковидная мера, а магистральная платформа для доминирования власти над обществом. Поэтому от этих планов власти вряд ли откажутся. Да, у них не получилось, так сказать, блицкрига, но постепенно вектор будет двигаться в эту сторону. Сначала под видом антиковидных мер, а затем и по другим, более прозаическим поводам. Это долгосрочная тема.

При этом сейчас, в данном моменте, введения QR-кодов в общественном транспорте не будет. Об этом фактически объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который претендует на главный хайп по этой теме. На этом фоне смешно смотреть, как «Новые люди» пытаются приписать себе главную заслугу.

Реалии же таковы, что ряду акторов Системы удалось добиться смягчения, но Володину и многим депутатам Госдумы этого бы не удалось, если бы их не поддержал силовой блок.

Ключевой вопрос — какую роль в этом смягчении QR-кодизации сыграл татарстанский эксперимент и социология? Очевидно, невысокую: вертикализированная Система склонна все меньше учитывать мнение общества…

Что дальше? А дальше рамочный характер QR-кодов будет обеспечен, и технократы в Системе начнут кропотливую работу по QR-кодизации всея Руси. Блицкрига не вышло, тактика поменяется, но стратегия останется прежней.

Никто тормозить не собирается, но это не быстрый процесс. Например, с электронным голосованием Система экспериментирует уже много лет, но, пожалуй, только в этом году его «вклад» очень сильно повлиял на результаты думских выборов в Москве.

Дмитрий Михайличенко Также, видимо, будет и с QR-кодами. Его негативные плоды обществу еще предстоит вкусить, только не сейчас, а через несколько лет. QR-коды институционализируются как инструмент властного контроля за обществом, а не только как антиковидная мера. Для противодействия этим планам Володин уже не поможет, тут нужны эффективно работающие социальные институты и выражение общественного мнения. А с этим структурные сложности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Думы 13 декабря обсудит вопрос о снятии с повестки законопроекта о введении QR-кодов на транспорте.

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