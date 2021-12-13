Денвер, США, 13 декабря, 2021, 10:00 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

(сс) Sergei ~ 5of7 Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш»

В составе «Колорадо» хет-трик оформил нападающий Андре Бураковски. У «Флориды» отличились форвард Джо Торнтон и защитник Брэндон Монтур.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 34 очка. «Флорида» идёт на первом месте в Восточной конференции с 40 очками.

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