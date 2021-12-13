Лас-Вегас, США, , 09:54 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:4.

Евгений Дадонов Basevych Andrey

В составе «Вегаса» российский нападающий Евгений Дадонов забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также отличились Зак Уайтклауд, оформивший дубль, Макс Пачиоретти, Марк Стоун и Алекс Пьетранджело.

В составе «Миннесоты» точными бросками отметились форварды Алекс Голигоски, Матс Цуккарелло, Ник Бьюгстад и Маркус Фолиньо.

На сегодняшний день «Вегас» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 32 очка. «Миннесота» идёт на первом месте в Западной конференции с 39 очками.

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