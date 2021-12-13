Сент-Луис, США, , 09:47 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

«Анахайм» D Ramey Logan

В составе «Анахайма» шайбы забросили нападающие Бадди Робинсон и Трой Терри, оформивший дубль. У «Сент-Луиса» точными бросками отметились форварды Оскар Сундквист и Натан Уокер.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 37 очков. «Сент-Луис» идёт на пятом месте в Западной конференции с 35 очками.

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