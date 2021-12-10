Сан-Хосе, США, , 11:00 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Кирилл Капризов Khl.ru

В составе «Миннесоты» российский нападающий Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также отличились Кевин Фиала, Йоэль Эрикссон Эк и Джордан Гринвей, оформивший дубль.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились форварды Йонатан Дален и Томаш Гертл.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 39 очков. «Сан-Хосе» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 29 очками.

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