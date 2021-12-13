Ньюкасл, Австралия, 13 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. У более 80 человек, посетивших ночной клуб в Ньюкасле (штат Новый Южный Уэльс, Австралия), тесты на COVID-19 дали положительные результаты. В министерстве здравоохранения опасаются, что у многих зараженных, вероятно, будет выявлен штамм «Омикрон». Об этом сообщил телеканал Nine News.

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13 декабря представители министерства здравоохранения Нового Южного Уэльса подтвердили, что 84 человека, посетившие ночной клуб The Argyle House в Ньюкасле 8 декабря, заболели COVID-19. В ведомстве подчеркнули, что «вполне вероятно», что некоторые являются переносчиками штамма «Омикрон». Результаты геномного секвенирования их образцов еще не получены.

В результате теперь все 680 человек, которые зарегистрировались с помощью QR-кода и посетили ночной клуб, должны самоизолироваться на семь дней и сдать ПЦР-тесты. Журналисты отмечают, что в результате массового заражения коронавирусом в местах сдачи ПЦР-текстов в Ньюкасле уже образовались длинные очереди.