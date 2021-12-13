Вашингтон, 13 декабря, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Ввиду того, что нынешние вакцины не защищают от штамма коронавируса «Омикрон», миру необходимы новые такого рода препараты от COVID-19. Об этом 12 декабря заявил вирусолог из Онкологического центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле доктор Ларри Кори в беседе с Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Необходимы вакцины следующего поколения», — сказал он.

Кроме того, отмечается, что, согласно данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), из 43 заразившихся «Омикроном» в США 34 человека полностью прошли вакцинацию, а 14 из них — получили также бустерные дозы вакцины. Помимо этого, шесть человек из этого числа ранее уже переболело COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов заявил, что используемый для лечения алкоголизма препарат дисульфирам также является эффективным препаратом при лечении COVID-19.