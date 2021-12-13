Лондон, 13 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Меры правительства Великобритании, введенные из-за появления штамма коронавируса «Омикрон», являются «несоразмерными» и могут нанести авиационным перевозкам непоправимый ущерб. Об этом говорится в письме ведущих британских авиакомпаний, включая British Airways, Virgin Atlantic и Ryanair and EasyJet, правительству страны, выдержки из которого 13 декабря приводит газета Financial Times.

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«Хотя мы полностью осознаем необходимость принятия шагов для сдерживания первоначального воздействия штамма «Омикрон», однако (считаем, что) в сфере авиапутешествий введены непропорциональные (угрозе) ограничения», — говорится в письме.

Также в нем указывается, что проведение тестов на коронавирус перед отлетом и по прибытии, как считают британские авиаперевозчики, вероятно, не будет способствовать повышению защиты от COVID-19, однако при этом создаст новые препятствия на Рождество для семей и бизнеса, что будет способствовать «серьезному ущербу туристической индустрии Великобритании».

Отметим, согласно новым мерам, введенным из-за штамма «Омикрон», авиапассажирам в Британии нужно пройти ПЦР-тест на COVID-19 перед вылетом и после прибытия. Также авиакомпаниям предписано введение дорогостоящих карантинных размещений.