Ижевск, 13 декабря, 2021, 08:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Дарья Драй ИА REGNUM Пациент на ИВЛ

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Скончались женщины в возрасте 86 и 93 лет и мужчины в возрасте от 63 до 75 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3323 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 декабря в регионе выявили 156 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 184 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 77 576 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 9175 жителей.

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