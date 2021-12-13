Ижевск, , 08:55 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 13 декабря выявили 156 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 184 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 77 576 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 25 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 26 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 110 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 65 078 человек. Скончались 3323 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано шесть летальных случаев. Накануне скончались пятеро жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 9175 жителей. Из числа получающих лечение 8222 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 364 человека — в состоянии средней степени тяжести, 149 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 10 декабря в Удмуртии прививку от коронавируса сделал 654 101 человек. Второй компонент препарата получили 473 645 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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