Баку, 13 декабря, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Азербайджане к 1 февраля все сотрудники государственных структур, за исключением ряда категорий, должны пройти полный курс вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб комитета по борьбе с эпидемией коронавируса.

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Сообщается, что от прививок пока освобождаются те, кто недавно переболел COVID-19. Также госслужащие смогут предъявить сертификат о противопоказаниях к вакцинации.

Это требование о вакцинации распространяется и на тех, кто работает в сфере услуг.

Стоит отметить, что с 13 декабря в Азербайджане разрешили возобновить работу предприятиям, оказывающим банные услуги. Посетили должны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесённой болезни или подтверждение медотвода от прививки.