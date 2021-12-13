Буэнос-Айрес, 13 декабря, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Сертификат о прохождении вакцинации понадобится для посещения любых массовых мероприятий жителям Аргентины. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Начиная с 1 января 2022 года для всех жителей Аргентины старше 13 лет понадобится подтверждение прохождения полной вакцинации от COVID-19 для участия в мероприятиях с числом присутствующих более 1000 человек, для посещения дискотек и для групповых турпоездок.

В настоящее время и до 31 декабря включительно жителям Аргентины достаточно подтвердить, что они сделали хотя бы одну прививку. Ужесточением правил власти страны хотят добиться, чтобы жители прошли вакцинацию двумя компонентами, так как сейчас многие граждане, получив сертификат о прививке от COVID-19 после введения одного компонента, не настроены прививаться вторым.

Отмечается, что у региональных властей есть право на расширение списка заведений, для посещения которых будет необходимо предъявление сертификата о вакцинации. Для подтверждения факта прохождения вакцинации будет использоваться приложение для мобильных устройств, в котором будут отображаться данные о прививках.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Аргентины Альберто Фернандес рассказал о своём самочувствии после бустерной прививки вакциной «Спутник V».