Сеул, 13 декабря, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Санитарные пропуска, подтверждающие факт вакцинации, либо отрицательный результат ПЦР-теста, введены на территории Южной Кореи. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Для входа в любое общественное место, в том числе в кафе, ресторан или другие предприятия общепита, начиная с 13 декабря в Южной Корее обязательно наличие санитарного пропуска, оформленного в виде QR-кода. Кроме того, ограничено количество участников частных встреч, в столице до шести человек, в остальных регионах до восьми человек.

За нарушение ограничений введены штрафы. В случае первого нарушения предусмотрен штраф $80 для граждан и $1 300 для юридических лиц. В случае повторного нарушения юридические лица будут оштрафованы на сумму до $2 600.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возможном ужесточении карантинных мер в Южной Корее в случае роста заболеваемости.