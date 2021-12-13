Москва, 13 декабря, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Эффективность лекарства от алкоголизма дисульфирам при лечении COVID-19 показали результаты исследования специалистов Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы. Об этом 13 декабря заявил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов в беседе с изданием «Известия».

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В исследование были включены 944 тыс. пациентов с выявленным коронавирусом, из них 2233 пациентам был прописан дисульфирам. У принимавших препарат заболеваемость COVID-19 была на 34% ниже, чем у тех, кто его не пил. Более того, ни один из инфицированных коронавирусом из группы принимавших дисульфирама не умер.

Возможная перспективность дисульфирама при лечении COVID-19 была обоснована моделированием в первые месяцы пандемии. Исследователи предположили, что поскольку препарат подавляет выработку фермента, который участвует в метаболизме этанола, то вероятно, что он может ослабить симптомы тяжелой формы COVID-19, подавляя белок, участвующий в гипервоспалении.

Учёные предупредили, что исследование носило исключительно наблюдательный характер, и поэтому нельзя уверенно установить причинно-следственную связь между приёмом препарата и течением болезни. Но результаты исследования обнадёживают, и поэтому специалисты будут добиваться продолжения клинических испытаний препарата.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявленной закономерности между смертностью от COVID-19 и приёмом определённой группы антидепрессантов.