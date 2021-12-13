Москва, 13 декабря, 2021, 06:46 — ИА Регнум. В ЮАР штамм коронавируса «Дельта» уже вытеснен штаммом «Омикрон», поэтому аналогичная ситуация возможна и в остальном мире. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

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«Появляются сообщения, что в Южной Африке [штамм «Омикрон] вытесняет [штамм «Дельта», и довольно быстро. Поэтому всё возможно», — сказал Гинцбург.

Ранее в России зафиксировали два случая заражения штаммом «Омикрон» — он был обнаружен у туристов, прилетевших в Россию из-за границы.