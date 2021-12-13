Буэнос-Айрес, 13 декабря, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Граждан Аргентины обяжут предъявлять ковид-сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19 для прохода на массовые мероприятия и дискотеки. Об этом сообщает пресс-служба минздрава страны.

Santafe.gov.ar Вакцинация от COVID-19 в Аргентине

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«Подтверждение прохождения полной вакцинации от COVID-19 будет требоваться с 1 января от всех лиц старше 13 лет для деятельности, представляющей наибольший эпидемиологический риск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой сертификат потребуется для прохода на мероприятия численностью более тысячи человек, дискотеки и групповые туристические поездки. При этом перечень может быть расширен в регионах Аргентины.

Для прохода на такие мероприятия нужно будет предъявить электронный сертификат о прохождении вакцинации из приложения на мобильном телефоне.