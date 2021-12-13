Мадрид, 13 декабря, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Вице-председатель Европейского центрального банка Луис де Гиндос ушёл на самоизоляцию после того, как у него был обнаружен COVID-19. Об этом сообщает EFE со ссылкой на пресс-службу ЕЦБ.

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Чиновник, который прошёл полный курс вакцинации, проинформировал всех, с кем он тесно общался в последнее время, о сложившейся ситуации, говорится в заявлении.

Луис де Гиндос занимает свой пост с 2018 года. До этого он семь лет являлся министром экономики Испании в правительстве Мариано Рахоя.