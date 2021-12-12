Кейптаун, 13 декабря, 2021, 01:55 — ИА Регнум. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса получил положительный результат тестирования на коронавирус. Об этом 13 декабря сообщила канцелярия главы государства в Twitter.

Kremlin.ru Сирил Рамафоса

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Уточняется, что глава ЮАР в настоящее время находится на самоизоляции в Кейптауне, у него «незначительные симптомы COVID-19». Рамафоса чувствует себя хорошо, свои полномочия на время отсутствия он передал вице-президенту страны Дэвиду Мабузе.

Отмечается, что президент ЮАР назвал свою болезнь «предостережением» для всех граждан страны, которое напоминает о важности вакцинации от коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ученые ЮАР не обнаружили никаких признаков того, что новый штамм коронавируса «Омикрон» вызывает более тяжелую форму COVID-19.