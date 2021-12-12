Варшава, , 22:04 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили в Варшаве возможные санкции против Белоруссии.

Матеуш Моравецкий Kancelaria Premiera

«Мы обсудили будущие возможные шаги, потенциальные санкции (против Белоруссии», которые будут обсуждаться на будущем саммите ЕС», — сказал Моравецкий на совместной пресс-конференции.

Премьер-министр Польши добавил, что кризис на границе с Белоруссией продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может в начале 2022 года вернуться к «использованию мигрантов в качестве оружия» против ЕС.

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