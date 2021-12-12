Варшава, , 11:44 — REGNUM Павел Яблоньский — замминистра иностранных дел Польши — заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может в начале 2022 г. вернуться к «использованию мигрантов в качестве оружия» против ЕС. Об этом 12 декабря пишет Australian Financial Review.

«Санкции это остановили, но это не значит, что он (Лукашенко — прим.) не занимается активным поиском новых путей», — заявил он, добавив, что президент Белоруссии стремится вернуться к «этой операции начале следующего года».

Белоруссия отвергала и не раз обвинения в миграционном кризисе у границ ЕС, заявляя, что Польша «насильно выдворяет» мигрантов на ее территорию и «искусственно нагнетает ситуацию».

На границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, обвиняя Минск в миграционном кризисе.