Москва, , 19:26 — REGNUM Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов призвал не торопиться с использованием назальной вакцины от COVID-19.

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По его мнению, на первых порах назальную вакцину следует применять только в медучреждениях. Внедрение же в других местах можно начинать лишь после того, как будет накоплен опыт использования, передает его слова ТАСС.

У некоторых людей назальная вакцина может вызвать аллергическую реакцию, также есть риск, что ее будут применять неправильно, считает вирусолог.

«У врачей есть спецнаборы противоаллергических препаратов, которые действуют буквально через минуту-две, что иногда бывает очень нужно», — добавил он.

Ранее Минздрав РФ разрешил центру им. Гамалеи проводить II фазу клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея.