Екатеринбург, 12 декабря, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 12 декабря состоялся очередной пикет против системы QR-кодов. Акция была согласованной с властями и состоялась в парке Чкалова.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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На пикет пришли несколько сотен человек. Они протестовали против QR-кодов и обязательной вакцинации. Некоторые участники заявляют, что не доверяют препаратам, предлагаемым сейчас в качестве вакцины от COVID-19. По их мнению, они пока недостаточно изучены. Также граждане считают, что своими действиями власти нарушают их права, прописанные в Конституции РФ.

Отметим, в свою очередь доцент Уральского государственного юридического университета и кандидат юридических наук Олег Герасимов считает, что абсолютизация личной свободы тех граждан, которые выступают против введения системы QR-кодов, приводит на деле к злоупотреблению правом, а значит и к законных интересов и прав других лиц. По его словам, действующее законодательство предусматривает ограничение прав и свобод с конкретной целью и при конкретных эпидемиологических условиях.

В условиях распространения COVID--19 и его мутаций Герасимов считает, что принятие федерального закона о введении QR-кодов является эффективным правовым средством, которое обеспечивает достижение основных конституционных целей — «это достойная жизнь гражданина и человека».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря свердловское Заксобрание поддержало федеральный законопроект о QR-кодах, внесённый ранее правительством РФ в Госдуму.