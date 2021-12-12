Новосибирск, 12 декабря, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области из 385 новых случаев заражения коронавирусом 80 были выявлены у детей. Об этом сообщает «НДН.Ино» со ссылкой на оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Иными словами: каждый пятый новый заболевший — это ребёнок», — уточняет СМИ. — Вместе с тем число находящихся в ковидных госпиталях детей остаётся стабильно невысоким — 55 из 3838 пациентов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области выявлено 87 477 случаев заражения коронавирусом (+385 за сутки), в том числе у 9558 детей; 59 237 пациентов полностью выздоровели (+100 за сутки); умерли 3976 человек (+15 за сутки).