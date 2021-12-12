Афины , 12 декабря, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Греция подтвердила 4761 новое заражение коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 11 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 999 652 случая инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 72 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 19 157.

В общей сложности 705 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 80,3% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

353 пациента госпитализированы за последние 24 часа.

Сутками ранее сообщалось про 5087 заражений и 103 смерти.