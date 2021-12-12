Екатеринбург, 12 декабря, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Свердловской области 11 декабря обнаружили ещё 658 случаев COVID-19. Из них у жителей Екатеринбурга 128, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 187 425 заразившихся коронавирусом. 617 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.

Выздоровели 162 472 человека. А скончались от ковида ещё 36 пациентов. С начала пандемии их количество составляет уже 8826.